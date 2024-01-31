جامعة بنها تتقدم عالميا في التصنيف الإسباني «ويبومتركس» في يناير 2024

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حلت في المركز 1106 على مستوى العالم وفقاً لتصنيف ويبومتركس الإسباني إصدار يناير 2024، بين أكثر من 31 ألف جامعة حول العالم شاركت بالتصنيف.

وعلى صعيد العالم العربي، احتلت الجامعة المركز 25 من بين 1362 جامعة عربية، وعلى الصعيد الأفريقي احتلت المركز 20 من بين 2057 جامعة أفريقية ومحلية، وحصلت الجامعة على المركز الثامن ضمن 79 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية شاركت في التصنيف.

التصنيف يعتمد على 3 مؤشرات

وأشار رئيس جامعة بنها، في بيان، إلى أن هذا التصنيف يعتمد على 3 مؤشرات لقياس أداء الجامعات على مستوى العالم، وهي مؤشر الانفتاح والتميز البحثي والتأثير، وقد تقدمت الجامعة بمؤشر التميز البحثي (Excellence)، حيث جاءت بالمركز 732 عالمياً، كما قد جاءت بالمركز 1098 عالمياً في مؤشر الانفتاح (Openness) بتقدم 41 مركزا عالميا، كما جاءت بالمركز 3600 عالمياً في مؤشر التأثير (Impact) بتقدم 283 مركزا عالميا عن الإصدار السابق.

تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية

وأضاف «الجيزاوي»، أن مؤشر الانفتاح (Openness) هو نفسه تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية (Transparent Ranking)، والذي حققت الجامعة فيه زيادة في عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الانتاج الفكري للجامعة، فقد بلغت في هذا الإصدار 246,127 استشهاد مقارنه بالإصدار السابق الذي بلغ 213,475 استشهاد بزيادة قدرها 32,652 استشهاد خلال ستة أشهر فقط، وان هذه الزيادة في عدد الاستشهادات التي تشير الي الانتاج العلمي للجامعة تعبر عن جودة مخرجات البحث العلمي لهيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا بالجامعة.

وأضاف رئيس جامعة بنها، أنه يمكن الاطلاع على نتيجة التصنيف كاملا من خلال الرابط التالي من هنا.

وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على تصنيف جامعة بنها بالتصنيفات العالمية المختلفة، من خلال الرابط التالي من هنا.