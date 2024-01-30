رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس جامعة بنها: ملتقى إبداع الخامس فرصة جيدة لاستثمار معرفة الطلاب

 «الجيزاوي» يشيد بمواهب الطلاب المشاركين وإبداعاتهم الفنية

كتب:

حسن صالح
04:11 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
ملتقى إبداع في جامعة بنها

ملتقى إبداع في جامعة بنها

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فعاليات التسابق بين الوفود المشاركة في ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية، والذي تستضيفه كلية التربية النوعية ببنها، بمشاركة 10 جامعات في كل المجالات.

الملتقى فرصة جيدة لاستثمار معرفة الطلاب

وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بأعمال الطلاب المشاركين في الملتقى، مؤكدا أن ملتقى الإبداع يعد فرصة جيدة لاستثمار معرفة الطلاب.

وقال رئيس جامعة بنها، أرى العديد من الأفكار والأعمال الرائعة التي ترتقي لأن تكون في المستقبل شركات ناشئة، مشيرا إلى أن هذه الأعمال والأفكار لن تجعل الطلاب في انتظار أو بحث عن وظيفة ما.

فرصة لتعزيز التعاون العلمي والطلابي

وأكد «الجيزاوي» أن ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية الذي تستضيفه جامعة بنها حتى الخميس المقبل، فرصة لتعزيز التعاون العلمي والطلابي بين الجامعات المشاركة وعددها 10، تشارك بـ350 طالبا وطالبة، في إطار سعي وزارة التعليم العالي والجامعة لإعداد جيل من الطلاب قادر عللا الإبداع في كل المجالات والأنشطة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن يكون في كل محافظة ساحة للإبداع، من أجل الاستثمار في الشباب.

تعزيز أواصر التعاون والصداقة والتواصل

وأشاد رئيس جامعة بنها بالطلاب المشاركين في الملتقى وبإبداعاتهم الفنية، والتي تعكس وتبرز ما يتمتعون به من مواهب متعددة، مؤكدا حرص الجامعة على تعزيز أواصر التعاون والصداقة والتواصل مع كل الجامعات المصرية بما يدعم مصلحة الطالب في المقام الأول وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، معربا عن سعادته باستضافة الجامعة لفعاليات ملتقى إبداع الخامس. 

فتح المسارات الإبداعية

وأضاف «الجيزاوي»، أن هذه الملتقيات تعمل على فتح المسارات الإبداعية، والنهوض بالمستوى الفكري والثقافي لدى الطلاب، وخلق أجيال جديدة قادرة على خدمة مجتمعها ووطنها.

يذكر أن كلية التربية النوعية بجامعة بنها تنظم ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية خلال الفترة من 28 يناير وحتى الخميس الأول من شهر فبراير، بمشاركة 350 طالبا وطالبة يمثلون 10 جامعات مصرية.

 

اقرأ المزيد:

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد فعاليات ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية

3 منح جديدة من مركز رعاية الموهوبين في جامعة بنها.. اعرف التفاصيل

إعلان الجدول الدراسي لفصل الربيع بكليات جامعة بنها الأهلية للعام 2024

جامعة بنها تقفز لرقم 9 ضمن أفضل 10 جامعات مصرية طبقا لتصنيف «ويبومتريكس»

رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع أول مجلس تنفيذي للتحول الرقمي والحوكمة

جامعة بنها تنظم مؤتمرا عن التراث الثقافي في 20 أبريل المقبل

جامعة بنها تعلن القائمة النهائية للمشاركين في «هاكاثون التقنيات الناشئة»

انطلاق ملتقى إبداع لكليات التربية النوعية في جامعة بنها 28 يناير

وظائف قيادية شاغرة في جامعة بنها الأهلية.. الشروط والأوراق المطلوبة

رئيس جامعة بنها يكرم المشاركين في دورة المدرب المشارك TOT
بقلم حسن صالح