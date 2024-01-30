رئيس جامعة بنها: ملتقى إبداع الخامس فرصة جيدة لاستثمار معرفة الطلاب

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فعاليات التسابق بين الوفود المشاركة في ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية، والذي تستضيفه كلية التربية النوعية ببنها، بمشاركة 10 جامعات في كل المجالات.

الملتقى فرصة جيدة لاستثمار معرفة الطلاب

وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بأعمال الطلاب المشاركين في الملتقى، مؤكدا أن ملتقى الإبداع يعد فرصة جيدة لاستثمار معرفة الطلاب.

وقال رئيس جامعة بنها، أرى العديد من الأفكار والأعمال الرائعة التي ترتقي لأن تكون في المستقبل شركات ناشئة، مشيرا إلى أن هذه الأعمال والأفكار لن تجعل الطلاب في انتظار أو بحث عن وظيفة ما.

فرصة لتعزيز التعاون العلمي والطلابي

وأكد «الجيزاوي» أن ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية الذي تستضيفه جامعة بنها حتى الخميس المقبل، فرصة لتعزيز التعاون العلمي والطلابي بين الجامعات المشاركة وعددها 10، تشارك بـ350 طالبا وطالبة، في إطار سعي وزارة التعليم العالي والجامعة لإعداد جيل من الطلاب قادر عللا الإبداع في كل المجالات والأنشطة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن يكون في كل محافظة ساحة للإبداع، من أجل الاستثمار في الشباب.

تعزيز أواصر التعاون والصداقة والتواصل

وأشاد رئيس جامعة بنها بالطلاب المشاركين في الملتقى وبإبداعاتهم الفنية، والتي تعكس وتبرز ما يتمتعون به من مواهب متعددة، مؤكدا حرص الجامعة على تعزيز أواصر التعاون والصداقة والتواصل مع كل الجامعات المصرية بما يدعم مصلحة الطالب في المقام الأول وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، معربا عن سعادته باستضافة الجامعة لفعاليات ملتقى إبداع الخامس.

فتح المسارات الإبداعية

وأضاف «الجيزاوي»، أن هذه الملتقيات تعمل على فتح المسارات الإبداعية، والنهوض بالمستوى الفكري والثقافي لدى الطلاب، وخلق أجيال جديدة قادرة على خدمة مجتمعها ووطنها.

يذكر أن كلية التربية النوعية بجامعة بنها تنظم ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية خلال الفترة من 28 يناير وحتى الخميس الأول من شهر فبراير، بمشاركة 350 طالبا وطالبة يمثلون 10 جامعات مصرية.