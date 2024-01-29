نائب رئيس جامعة بنها يتفقد فعاليات ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، فعاليات اليوم الثاني لملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية، والذي تنظمه كلية التربية النوعية بالجامعة.

مجال التربية الفنية

وقام نائب رئيس الجامعة بتفقد فعاليات الملتقى في مجال التربية الفنية، بمجالاته المتنوعة بمقر مركز رعاية الموهوبين بالجامعة.

إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة

وأشاد الدكتور تامر سمير بأعمال الطلاب الإبداعية، مؤكدا أن الجامعة حريصة على إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة قادرة علي التعامل مع المجتمع و متطلبات سوق العمل

أضاف نائب رئيس جامعة بنها أن الهدف من مشاركة الطلاب في هذا الملتقى بناء شخصيتهم، وصقل مهارات التواصل والعمل الجماعي، وتنمية مواهبهم الإبداعية في المجالات المختلفة، وتعزيز روح المنافسة والتفاعل الإيجابي بينهم

فيما قال الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية ورئيس الملتقى، إن الملتقى يشارك فيه أكثر من 10 جامعات مصرية، ويشمل عددا من المسابقات في مجالات التربية الفنية والاقتصاد المنزلي، والتربية الموسيقية، وتكنولوجيا التعليم، وغيرها من المجالات المرتبطة بالتخصصات العلمية المختلفة بكليات التربية النوعية.

يذكر أن كلية التربية النوعية بجامعة بنها تنظم ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية ولمدة 5 أيام في الفترة من 28 يناير وحتى يوم الخميس الأول من شهر فبراير، بمشاركة 350 طالبا وطالبة يمثلون 10 جامعات مصرية.