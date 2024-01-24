«ستر ودفا وإطعام» توزع بطاطين على غير القادرين في الدقهلية

أطلقت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، حملة «ستر ودفا وإطعام»، والتي تستهدف توزيع الآلاف من الألحفة والبطاطين على غير القادرين بقرى ونجوع ومراكز محافظة الدقهلية لمجابهة فصل الشتاء، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجا، من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وأكد الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، في بيان صحفي، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

توزيع بطاطين الشتاء على غير القادرين

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مديرا عاما جمعية الأورمان، إن توزيع بطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين في القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان في الدقهلية بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

تفاصيل حملة «ستر ودفا»

وأوضح شعبان، أنه من خلال «ستر ودفا» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع لحملة ستر ودفء وإطعام بالمشاركة في توفير:

2 بطانية بتكلفة 240ج نيها

أو 3 بطانيات بـ360 جنيها

أو توفير2 بطانية ولحاف بـ455 جنيها

وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياج ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وأشار إلى أن توزيع الحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيري موسمي أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.