عشرات المدن الأمريكية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

يشير تحليل أجرته وكالة «رويترز» لبيانات المدن إلى أن العديد من المدن الأمريكية، بما في ذلك شيكاغو وسان فرانسيسكو، أصدرت قرارات بشأن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتة إلى أن معظم هذه القرارات طالبت بوقف إطلاق النار، ما يضيف ضغطًا جديدًا على الرئيس جو بايدن للمساعدة في إنهاء القتال قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر.

قرارات رمزية من قبل 48 مدينة

وبحسب التحليل، صدرت قرارات رمزية من قبل 48 مدينة على الأقل تدعو إلى وقف قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وعلاوة على ذلك، أصدرت ست مدن أخرى قرارات تدعو على نطاق أوسع إلى تحقيق السلام.

وافقت معظم القرارات التي تدعو إلى وقف إطلاق النار في ولايات تابعة للديمقراطيين مثل كاليفورنيا، ومع ذلك، صدر على الأقل 14 قرارًا في ولايات متأرجحة مثل ميشيجان، التي قد تكون حاسمة في محاولة جو بايدن لإعادة انتخابه ضد الرئيس السابق دونالد ترامب من الحزب الجمهوري.

هجمات الاحتلال ليس لها تأثير على الفصائل

وقررت إدارة بايدن عدم الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار بحجة أن توقف العمليات الإسرائيلية قد يعود بالنفع على الفصائل الفلسطينية.

يأتي هذا بينما يشكك منتقدو قرارات المدن في تأثيرها الملموس على السياسة الوطنية ويرى بعضهم أنها تشتت الانتباه عن القضايا الداخلية.