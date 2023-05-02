نصائح للتعامل مع «أنبوبة البوتاجاز» لتفادي الحرائق.. احذر دحرجتها على الأرض

مع ارتفاع درجات الحرارة وقرب قدوم فصل الصيف، تكثر الحرائق، بعضها يكون ناتجا عن أسباب وعوامل لا دخل فيها للعنصر البشري، والبعض الآخر يكون نتيجة سلوكيات خاطئة في التعامل مع الكهرباء أو مصادر الغاز وخلافه من الأجهزة المنزلية التي تتطلب العامل معها بحذر شديد.

ومن بين الأشياء الموجودة بالمنزل وتسبب حرائق في حالة إساءة استخدامها هي «أنبوبة البوتاجاز» لذا نصح جهاز حماية المستهلك المواطنين بالحذر الشديد واتخاذ الحيطة حال التعامل معها، باتباع التعليمات الأتية لتجنب مخاطرها كونها تحتوي على مواد شديدة الانفجار.

نصائح للتعامل أسطوانة البوتاجاز

1- يجب التعامل مع الأسطوانة برفق نظرا لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار.

2- يجب على البائع عدم إلقائها من أو إلى السيارة.

3- عدم دحرجتها على الأرض سواء كانت فارغة أو ممتلئة بالغاز حتى لا تتعرض للتلف.

4- يجب وضع الأنبوبة دائما في وضع رأسي.

أجهزة أخرى تسبب الحرائق بالمنزل

الدفاية أحد الأجهزة المسببة للحرائق، لا سيما حينما يجري إشعالها فى غرفة مغلقة، أو وضعها على السجاد أو أرضية خشبية، لما تسببه من حريق.

الكاتل الغلاية الكهربائية «الكاتل»، يتسبب في الحرائق في حالة تركه يغلي مرات عديدة دون فصله.

السخان، كما يعد السخان من أكثر الأجهزة التي تسبب حرائق لا سيما في ظل تسرب الغاز منه.