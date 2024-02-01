ممنوع دخول الحمام 3 أيام.. قبيلة تضع شرطا غريبا بعد الزواج من الجميلات

عادات خاطئة تتوارثها الأجيال في مناطق مختلفة حول العالم، منها قبيلة «تيدونج» التي تمنع المتزوجين حديثًا، من دخول المرحاض لمدة 3 أيام، بعد إتمام حفل الزفاف، لسبب غريب جدًا.

تتبع بعض القبائل عادات غريبة في الزواج، حتى يومنا هذا، على الرغم من التطورات التي طرأت على العالم، وغيرت من عقليات الشباب وطريقة تفكيرهم، ونظرتهم إلى العالم المحيط بهم، إلا أن هناك قبائل أو مناطق، لا تزال تحافظ على عاداتها الموروثة، خاصة في الزواج والإنجاب وغير ذلك، بحسب «tripadvisor».

عادات غريبة في قبيلة «تيدونج»

من أكثر الدول التي تتبع عادات غريبة هي إندونيسيا، التي تضم آلاف القبائل ومنها قبيلة «تيدونج»، الواقعة في المنطقة الشمالية الشرقية من بورنيو، أكبر جزيرة في قارة آسيا، بالقرب من الحدود بين إندونيسيا وماليزيا، وتصنف ضمن أغرب القبائل حول العالم، بسبب عاداتهم في الزواج، إذ يحظرون دخول العرسان أو المتزوجين حديثًا خاصة من الجميلات، المرحاض لمدة 3 أيام، بعد حفل الزفاف مباشرة، ويعد أحد الطقوس الإجبارية على الزوجين، حتى تستقم حياتهما الزوجية.

لماذا تمنع القبيلة المتزوجين من دخول الحمام؟

منع دخول المتزوجين حديثًا المرحاض لمدة 3 أيام، من أغرب العادات والتقاليد التي يتم اتباعها، إذ يعتقدون أن هذا الأمر نوعًا من التحدي، لا يقدر جميع المتزوجين عليه، مما ينذر بفشل زواجهم، لذا فإن اجتياز هذا الاختبار، يدل على أن المتزوجين سيعشون في سعادة بالغة، وسيقابلهم حظ جيد، في جميع الأمور التي سيخططون لها مستقبلًا، وستكون حياتهم هادئة ومستقرة، خالية من المشكلات، التي قد تؤدي إلى انفصالهما، وسينجبون عديد من الأطفال.