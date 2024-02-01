أخصائي ترميم يوضح معلومات عن الأحجار حول الهرم الثالث.. و«التبليط» شائعة

قال الدكتور محمود شهاب، أخصائي الترميم بمشروع توثيق أحجار الهرم الثالث، إن أعمال التوثيق والدراسة تتم على قدم وساق لمحاولة دراسة الأحجار حول الهرم من أجل إعداد مشروع لفهم المعلومات المتعلقة بالأحجار حول الهرم، كمحاولة لإعادة تجميع هذه الأحجار بشكل افتراضي قبل محاولة إعادة تركيبها، مشيرا إلى أن الأحجار الموجودة حول الهرم هي أحجار جرانتية، ومحاجرها متواجدة في جنوب مصر بأسوان، ويتم جلبها من هناك لإعادة كساء الأحجار الجيرية التي تخص الهرم الثالث.

الأحجار نارية قادرة على مقاومة العوامل الجوية للمنطقة الصحراوية في هضبة الجيزة

وأضاف الدكتور محمود شهاب، أخصائي الترميم، في فيديو تم بثه على الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هذه الأحجار نارية قادرة على مقاومة العوامل الجوية للمنطقة الصحراوية في هضبة الجيزة.

ما ينشر على السوشيال ميديا بـ«تبليط الهرم» عارٍ تماما من الصحة

ولفت أخصائي الترميم بمشروع توثيق أحجار الهرم الثالث، إلى أنه يتم رفع كل المعايير للتوثيق الأثري، وأخذ عشرات الألوف من النقاط الإحداثية والتعامل عليها، بشكل افتراضي محاولة لإعادة تجميع هذه القطع، والبت في إمكانية تجميعها من عدمه، مشيرا إلى أنه يتم تجميع تلك الصور على جهاز كمبيوتر متخصص بجوار بعضهم البعض ووضعهم افتراضيا، لتوضيح إمكانية التجميع لهذه القطع، ويتم استخلاص الكثير من المعلومات.

وأوضح أن هناك قطعا كثيرة بها بعض العلامات لاستنباط المعلومات الخاصة بأدوات القطع وتقنية القطع التي كان يستخدمها المصري القديم، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم تجميع أي قطعة والمرحلة الحالية مرحلة دراسية متأنية تأخذ وقتها للخروج بأفضل معلومات ممكنة، مشيرا إلى أنه ما ينشر على السوشيال ميديا بـ«تبليط الهرم» عارٍ تماما من الصحة.