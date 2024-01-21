خبير أثري: استعادة ألوان أعمدة معبد الكرنك بعد الترميم

قال الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري إنَّ معبد الكرنك يعد أهم معبد على مستوى العالم، لافتًا إلى أنَّ الدولة المصرية تقوم بمشروعات قومية للترميم بالتوازي مع الجهود المبذولة للاستعداد باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير.

الانتهاء من 95 % من مشروع ترميم «الأعمدة الكبرى» بمعبد الكرنك

وأضاف «عامر» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّه تمّ الانتهاء من 95% من مشروع ترميم «الأعمدة الكبرى» بمعبد الكرنك بأياد مصرية خالصة وباهتمام كبير من وزارة الآثار، وضم فريق عمل من شباب المرممين والاثرين بالمجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع خريجي أقسام الترميم بجامعتي الأقصر وجنوب الوادي ومعهد الترميم بالأقصر.

ترميم معبد الكرنك يعد إنجاز كبير

وأوضح الخبير السياحي أنَّ ترميم معبد الكرنك يعد إنجازًا كبيرًا كونه تضمنا إظهار الألوان الأصلية بالأعمدة الكبرى لمعابد الكرنك، لافتًا إلى أنَّ الزائرين لم يروا هذه الألوان منذ فترة كبيرة.