مصدر مسؤول: الدولة تعكف على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة

قال مصدر مسؤول، إنه في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052، الذي استهدف ضمن أولوياته التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، باعتباره من أكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لمصر، من خلال خلق أنشطة اقتصادية متميزة، توفر فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب المصري، خلال العقود القادمة وتسهم في مضاعفة الرقعة المعمورة.

وحدد المخطط بالفعل، ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع، التي تستطيع كل واحدة منها استقطاب عدة ملايين من السكان، بالاعتماد على أنشطة السياحة والخدمات الترفيهية والصناعات التكنولوجية المتقدمة والمقاصد التجارية والمراكز الإدارية للشركات العالمية مع توفير الخدمات التعليمية والصحية المتميزة.

ومن هذه المدن التي حددها المخطط، مدينة العلمين التي بدأت الدولة بالفعل خطوات تنميتها بصورة متسارعة، وكذلك مدن رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب، بالإضافة لتطوير المدن القائمة مثل مرسى مطروح والسلوم.

وفي هذا الإطار، تعكف الدولة حاليا على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة، لتكون ثاني المدن التي يتم تنميتها، في إطار المخطط، بحيث يجري تنميتها، من خلال الشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة، وقدرة تمويلية كبيرة، تمكن الدولة من وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات على الأكثر، كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم في ضوء البنية الأساسية الكبيرة التي أقامتها الدولة لخدمة المنطقة.

وأكد المصدر المسؤول، أنه جار بالفعل التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى، للوصول إلى اتفاق يتم إعلانه قريبا، عن بدء تنمية المنطقة التي تبلغ مساحتها أكثر من 180 كم مربع.