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ضبط كميات كبيرة من السكر التمويني داخل مخزن بدون ترخيص بأسيوط بقصد حجبها

كتب:

محمد بركات
05:36 م | الخميس 01 فبراير 2024
ضبط كميات كبيرة من السكر التموينى

ضبط كميات كبيرة من السكر التموينى

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، من ضبط القائمين على مخزن «غير مرخص» بدائرة مركز شرطة أسيوط لتجميعهم كميات كبيرة من السكر التمويني بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على 300 طن سكر تمويني، 73 كرتونة بداخلها 36500 عبوة سجائر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

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بقلم محمد بركات