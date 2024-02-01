رمضان أبو جزر: أوروبا مضطرة لمساعدة أوكرانيا لحماية أمنها القومي

علق الدكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، على تصاعد الأحداث في قطاع غزة، بالتزامن مع قمة الاتحاد الأوربي الآن والاحتجاجات في بروكسل بشأن تطور الأوضاع في غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، مساء اليوم الخميس، إن أوروبا مضطرة لمساعدة أوكرانيا لحماية أمنها القومي.

وأوضح أن هناك عبء كبير على أوروبا، أكبر بكثير في ظل الحرب الأوكرانية التي تتسببت في تدفق ملايين الأوكران إلى أوروبا، يضاف إليهم ما تتحدث عنه التقارير الدولية عن مئات الآلاف الذين يصلون سنويا إلى أوروبا.

وأضاف، أن هناك تباينًا في التعاطي مع قضية اللاجئين في أوروبا، من وقت إلى آخر، والجميع شهد كيف كانت أوروبا تتعاطى مع ملف الهجرة واللاجئين إبان فتح الحدود التركية لمئات الآلاف من اللاجئين العراقيين والسوريين والأفغان.