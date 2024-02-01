رئيس شعبة الذهب: موجة تراجعات سريعة ومتتالية للمعدن الأصفر في هذا التوقيت

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن سعر المعدن الأصفر في مصر يتأثر بـ 3 عوامل أساسية، أولها سعر الذهب بالبورصات العالمية، وسعر الدولار، والعرض والطلب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة أون، أنه بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، ارتفع سعر الذهب عالميا.

وأشار إلى أن تسعير الذهب في السوق المصري يتأثر بشدة بعامل العرض والطلب، وهو المتحكم الرئيسي في سعر الذهب، منوها أن هناك تدافع شديد اليوم على شراء الذهب للاستثمار، متابعا: «العميل بينزل يشتري سبائك وجنيهات وليس للزينة، وأعتبر هذا تغير في الثقافة الاستثمارية المصرية».

ونوه إلى أن تدافع المواطنين على الشراء أثر على سعر الذهب: «الناس اللي اشترت الدهب للاستثمار هتوصل لنقطة أنها محتاجة إلى تسييل الفلوس، ومع أول حركة بيع هتحصل في الأسواق هنلاقي السعر بينزل بشكل سريع وهيحصل تدافع للبيع».