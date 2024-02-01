رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

يترقب أولياء الأمور رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات، عقب اعتمادها في مختلف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وانتهاء عملية التصحيح لجميع أوراق الامتحانات، كما يسعى الطلاب إلى معرفة موعد إعلان النتيجة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات، من خلال رابط مٌوحد على موقع الوزارة بالإضافة إلى إعلانها في المدارس، إذ يستطع الطلاب الحصول عليها من خلال الضغط على هذا الرابط.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

- اختر المرحلة الدراسية التي تود الاستعلام عن نتيجتها

- اختيار الصف الأول الثانوي

- حدد الفصل الدراسي.

- كتابة رقم الجلوس

- الضغط على استعلام عن النتيجة

- تظهر النتيجة متضمنة على الدرجات والتقديرات المتعلقة بالطالب.

توزيع درجات امتحانات الصف الأول الثانوي 2024

وعن مجموع درجات الصف الأول الثانوي 2024 يكون 140 درجة، وجاء توزيع الدرجات على النحو الآتي سواء للشعبة العملية أو الأدبية:-

-اللغة العربية 50 درجة، موزعة «34 للأسئلة الإلكترونية على التابلت +6 درجات للأسئلة للورقية+ 5 درجات لاختبار+2.5 للسلوك +2.5 التزام»

- اللغة الأجنبية الثانية 30 درجة، موزعة «20 درجة للأسئلة الإلكترونية + 4 درجات للأسئلة الورقية +3 لاختبار الشهر+1.5 للالتزام والحضور +1.5 للسلوك»

- اللغة الإنجليزية 40 درجة، موزعة، «27 أسئلة إلكترونية + 5 درجات للأسئلة الورقية +4 درجات لاختبار الشهر +5 التزام +2.5 درجة للسلوك»

- الرياضيات 40 درجة، موزعة «27 للأسئلة الإلكترونية+5 للأسئلة الورقية + 4 لاختبار الشهر +2 للالتزام +2 سلوك»

- الأحياء 20 درجة، موزعة «14 للامتحان الإلكتروني + 2 أسئلة ورقية+2 اختبار الشهر، + 2 للسلوك والحضور»

- الكيمياء 20 درجة، موزعة «14 لأسئلة الامتحان الإلكتروني +2 أسئلة ورقية+ 2 اختبار الشهر+ 1درجة للالتزام + 1 درجة للسلوك»

- الفيزياء 20 درجة، موزعة «14 أسئلة إلكترونية+ 2 أسئلة ورقية+2 اختبار الشهر + 2 للالتزام والسلوك»

- التاريخ 20 درجة، موزعة «14 أسئلة إلكترونية+ 2 أسئلة ورقية+2 لاختبار الشهر، + 2 للسلوك والحضور»

- الفلسفة 20 درجة، «14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، و درجتان لاختبار الشهر+ 2 للسلوك والحضور والالتزام»

- الجغرافيا 20 درجة، موزعة «14 أسئلة إلكترونية+ 2 أسئلة ورقية+2 لاختبار الشهر، + 2 للسلوك والحضور»