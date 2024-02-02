10 خطوات لزراعة الأشجار بشكل صحيح وأفضل المواعيد

تعتبر زراعة الأشجار من الأشياء التي تساعد على التوازن البيئي، وفي الوقت ذاته تستخدم لتزيين الشوارع وزيادة نسبة الأوكسجين على سطح الأرض، بالإضافة إلى ثمارها التي تستخدم في الطعام وصناعة الدواء في بعض الأحيان.

خطوات زراعة الشجرة

وقال المهندس زكي الحلواني، إن الكثير من المواطنين يسعون لزراعة الأشجار سواء للزينة بأشكالها المختلفة في الشوارع وأمام المنازل، أو المثمرة للاستفادة منها غذائيا ويتسائلون عن طريقة زرع الشجرة دون أن تتعرض للتلف أو الضرر.

ويستعرض «الوطن» 10 خطوات لزراعة الأشجار وعدم تلفها طبقا لما قاله «الحلواني»:

1- تزرع الشجرة في أوقات محددة وأفضلها شهر فبراير مارس.

2- يفضل أن تكون التربة رملية ذات مسامات متفتحة.

3- عمل حفرة وتكون كبيرة حتى تتهيأ الشجرة لمد الجذور خلال عملية النمو.

4- نزع الحجارة والمواد الصلبة من الحفرة حتى لا تعيق نمو الشجرة.

5- سقاية الحفرة بالماء قبل زرع الشجرة حتى لا تتأثر الجذور عند ملامسة التربة الجافة.

6- أثناء الزراعة احرص على تماسك تربة الشجرة.

7- التخلص من الأدغال القريبة والأعشاب الضارة حتى لاتمتص غذاء الشجرة.

8- الضغط على التربة بالقدمين من المنطقة القريبة من جذع الشجرة بعد غرس الشجرة.

9- ري الشجرة بعد الغرس مباشرة لاستخراج الهواء المتبقي وزيادة تعشيق تربة الشجرة.

10- العمل على زيادة تعشيق تربة الشجرة مع تربة الأرض المستدامة المزروعة فيها.