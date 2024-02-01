إصدارات متنوعة بين السياسة والأدب في جناح «التنسيقية» بمعرض الكتاب

شارك أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب بعدد من المؤلفات الأدبية والثقافية التى تنوعت بين المجالات السياسية

«المسيحية فى بلاد النوبة» و«منسا موسى.. أعظم رحلة حج فى التاريخ» للنائب عمرو عزت

والاجتماعية والأدبية والنفسية، ويشارك النائب عمرو عزت -عن التنسيقية- بإصدارين أحدهما بعنوان «المسيحية فى بلاد النوبة.. من منتصف القرن الأول الميلادى إلى منتصف القرن السادس».. وهو إصدار يستهدف البحث والتنقيب عن طرق دخول المسيحية إلى بلاد النوبة، بهدف معرفة كيف أثرت المسيحية فى التكوين الإنسانى لسكان تلك المنطقة، وانعكاس ذلك على حياتهم.

كما يشارك «عزت» أيضاً بكتاب «منسا موسى.. أعظم رحلة حج فى التاريخ»، ويتناول الرحلة التى سيظل لها رونق وبريق خاص لدى المؤرخين نظراً لتميزها بضخامة عدد أفرادها الذى تجاوز الآلاف وجذبت اهتمام المؤرخين والكُتاب، وتميزت الرحلة بالثراء الفاحش والإنفاق الضخم الذى مارسه السلطان «منسا موسى»، فى القاهرة وبلاد الحرمين، مما لفت أنظار البلاد الأوروبية وأثار أطماعها، بالإضافة إلى الطبعة الثانية من كتاب «الشيخ على عبدالرازق»، وعدد من إصداراته السابقة.

«كيف تحسب سعراتك الحرارية؟».. يجيب عن الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالنظام الغذائى السليم

فيما يشارك أحمد تامر غانم بكتاب «كيف تحسب سعراتك الحرارية»، ويجيب من خلاله عن معظم الأسئلة والاستفسارات حول النظام الغذائى السليم، خاصة وأن كل شخص يختلف عن الآخر فى نظامه الغذائى، لافتاً إلى أن الكتاب لخَّص النظم الغذائية بشكل بسيط يساعد على حساب السعرات الحرارية التى يحتاج إليها الجسم حتى الوصول إلى الهدف المطلوب، والكتاب متوفر بعدة لغات، منها الإنجليزية والإسبانية، وهدفه الحفاظ على الصحة والجسم بشكل عام.

«الجيوش الموازية والاستقرار السياسى فى النظم السياسية العربية» كتاب للمؤلف عبدالله الشريف

ويسهم الدكتور عبدالله الشريف فى المعرض بكتاب «الجيوش الموازية والاستقرار السياسى فى النظم السياسية العربية 2008-2019»، موضحاً أن الكتاب يتناول دراسة الجيوش الموازية وما ترتب عليها من آثار سلبية على تلك النظم وعلى كيان الدولة الوطنية العربية، موضحاً أن ظاهرة وجود جيوش موازية تعادل فى قوتها الجيوش الوطنية الشرعية تتناقض تماماً مع سمات الدولة الوطنية الحديثة التى يحتكر الدفاع عن أراضيها جيش وطنى وحيد له الحق الحصرى فى استخدام القوة.

وأسهمت تلك الظاهرة السلبية فى ارتفاع حدة عدم الاستقرار السياسى فى النظم العربية التى ما زالت تعانى من الظاهرة، وظل حزب الله فى لبنان المثال الوحيد فى النظم السياسية العربية حتى وقت قريب، حتى تم استثناء ميليشيا الحزب من حل الميليشيات الأهلية عام 1989 بذريعة مقاومة الاعتداء الإسرائيلى، إلا أن حزب الله استغل هذا الاستثناء فى تحدى مؤسسات الدولة اللبنانية.

ويشارك أحمد خالد ممدوح بمجموعة قصصية بعنوان «طفل من تل أبيب»، وتضم 5 قصص قصيرة تحكى صراع قوى الشر فى العالم ومحاولتهم الدائمة للسيطرة على الكوكب وثرواته ونظرتهم للدول، وكيف يتصدى دائماً رجال مصر المخلصون لمقاومة مخططاتهم الهدامة، من خلال كشف جريمة قتل لاعب كرة معتزل فى ظروف غامضة، ومن خلال رحلة البحث عن القاتل تتفتح لرجال التحقيق ملفات وقضايا كان لها تأثير على المجتمع خلال السنوات الأخيرة.

وشاركت دينا توفيق بكتاب «ما وراء الكارير»، الذى يجيب عن الحيرة التى تصيب الكثيرين فى سوق العمل أثناء اختيار مجال العمل المناسب وتجعلنا نمر بتجارب محبطة تؤثر على السلامة النفسية، وأوضحت مؤلفة الكتاب أنه يتضمن نصائح وخطوات عملية لاختيار مجال العمل ويعرّفنا كيفية ترتيب تحركاتنا المناسبة فى العمل وتحويل مجال العمل إلى رحلة مميزة.

وتقدم الدكتورة إيناس دويدار كتابها بعنوان «الاستبصار»، الذى يتناول الحكمة فى التفكير والتصرف، وأشارت مؤلفة الكتاب إلى أنه يتحدث عن مهارة عقلية مهمة تساعد العقل على رؤية الأمور من زوايا مختلفة، ويتضمن الكتاب أكثر من 50 تمريناً عملياً على التفكير والرؤية من مناظير مختلفة، بجانب اختبارات تحدد مستوى القارئ وتتابع تطوراته.

ويشارك مارك مجدى بترجمة كتاب «ماركس والحرية»، وأوضح أن الكتاب يناقش التوجه الاشتراكى الذى قدّمه كارل ماركس من خلال تغيير الواقع من منظور اجتماعى.

ويشارك الدكتور قياتى عاشور بكتاب «المجال العام فى مصر»، حيث يعد المجال العام واحداً من أهم المفاهيم المفتاحية التى يعتمد عليها فى قراءة العلاقة بين السلطة والمجتمع فى المجال السياسى الحديث، ومضمونه محاولة للتفكير فى مكونات المجال العام وثقافته وخصائصه الاتصالية على المستويين الواقعى والرقمى، وجاء الكتاب فى 7 فصول تتضمن تعريفات المجال العام المصرى وثقافته المدنية وخصائص الاتصال وتعريفات الفضاء السيبرانى والتواصل الاجتماعى، بجانب الكتابات التى لامست موضوع المجال العام. كما يشارك الدكتور رامى عبدالباقى، بكتاب «نِدٌّ بِندّ» (الجزء الرابع)، والذى يتناول الندية عبر أزمنة التاريخ، من خلال الشعر والأدب والأدباء فى سير العرب، ويشير للقصص والروايات التى دارت بين الشعراء على مدار التاريخ.