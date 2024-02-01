أحمد زيدان.. سيرة الغائب الحاضر في كتاب «ويبقى الأثر»

تصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المشهد فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بلمسة وفاء إنسانية تؤكد خلالها تقديرها للأعضاء الراحلين، من خلال إصدارها كتاباً بعنوان «ويبقى الأثر»، يناقش ويستعرض سيرة النائب الراحل أحمد زيدان، ويتضمن إنجازاته وسيرة النائب الراحل بشكل تفصيلى منذ تخرجه إلى إنجازاته البرلمانية ومناقشاته للعديد من مشروعات القوانين التى تمس المواطن وخططه وطموحاته.

بدأت «التنسيقية» فعاليتها بعرض الكتاب فى جناحها الخاص وتنظيم حفل توقيع بحضور أرملة النائب الراحل، السيدة هدير زيدان، وعدد كبير من النواب والسياسيين وأعضاء «التنسيقية» وجمهور المعرض، وحرص أغلبهم على الحصول على نسخة من الكتاب، وشهد حفل توقيع الكتاب حضور الطفل عمر أحمد زيدان، نجل النائب الراحل، وخُصصت أرباح الكتاب للعمل الخيرى لتستمر مسيرة الراحل أحمد زيدان، وأوضحت هدير زيدان، أرملة النائب الراحل، أن زوجها كان يحلم بطباعة كتاب يوثق تجربته من أجل الأجيال الجديدة، ويبقى أثره فى حياتنا.

وأطلقت «التنسيقية» اسم النائب الراحل أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا مصر، وعضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الذى توفى منذ فترة بعد صراع مع المرض، على مقرها الرئيسى بمنطقة جاردن سيتى، فيما شارك عدد من أعضاء «التنسيقية»، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، غلاف الكتاب مستعيدين ذكريات النائب الراحل أحمد زيدان معهم.

وأكد النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن «التنسيقية»، أن النائب الراحل ما زال فى قلوب كل من تعامل معه، مضيفاً: «كان رحمه الله من أفضل من تعاملت معهم، وعلى خلق، وكان أخاً للجميع، وسعدنا بالعمل معه ومعرفته»، فيما أكدت النائبة مارسيل سمير أن الراحل كان على قدر كبير من المعرفة والخبرة السياسية والاحترافية فى العمل، وقال الإعلامى أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الراحل شخص استثنائى فى حياة كل من تعامل معه، وأحمد زيدان صاحب تأثير كبير، وكان معلماً لكل من حوله.