«الصحفيين» تنظم يوم الثقافة الياباني الأحد المقبل

أعلنت لجنتا الثقافة والتدريب بنقابة الصحفيين بالتعاون مع قسم اللغة اليابانية بكلية الآداب جامعة القاهرة تنظيم احتفالية بعنوان «يوم الثقافة الياباني»، وذلك بقاعة حسنين هيكل بالدور الرابع، وذلك في تمام العاشرة صباح الأحد 4 فبراير الجاري.

يوم الثقافة الياباني

وأوضحت النقابة في بيان، أن تنظم الاحتفالية بهدف المساهمة في تشجيع الدارسين على مواصلة التقدم في دراسة اللغة والثقافة اليابانية والتعريف بكيفية التدريب على إتقان اللغة اليابانية.

وتابعت: يبدأ اليوم بكلمة الدكتور حسن كامل رئيس قسم اللغة اليابانية بجامعة القاهرة وتتحدث في اللقاء هاشيموتو - مدير مؤسسة اليابان في مصر عن دراسة اللغة اليابانية مع توضيح لكافة الأنشطة التي توفرها المؤسسة، كما يتحدث المستشار الإعلامي لسفارة اليابان بالقاهرة عن كيفية دعم دارسي اللغة اليابانية بمصر، ويتضمن اليوم أنشطة فنية وثقافية.