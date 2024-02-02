ننشر خريطة طروحات الإسكان في 2024.. «قدم على المكان اللي يناسبك»

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح عدد من الوحدات السكنية في عدد من المدن الجديدة بمواقع متميزة تلبي احتياجات ورغبات المواطنين من مختلف الفئات بجميع محافظات الجمهورية، وفي مقدمتها «القاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، والشيخ زايد، وأكتوبر وأسيوط، وحدائق أكتوبر، والمنوفية، والجيزة، والشرقية، وبني سويف».

« الوطن » تنشر خلال التقرير التالي أبرز وأهم ملامح خريطة الطروحات الجديدة والحالية وهي كالتالي:

1 - أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن مفاجآت سارة للمصريين في الخارج بشأن المشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة، ويأتي في مقدمتها «القاهرة الجديدة وأكتوبر والشيخ زايد».

الإسكان تطرح وحدات للإيجار التمليكي

2 - أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى برئاسة مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي، قبل نهاية مارس المقبل 2024 بهدف تقديم وحدات مدعومة لجمبع المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرة إلى أن المشروع يضم 1000 وحدة سكنية، سيتم طرحها في 4 محافظات هي: «المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف والجيزة»، ومن المنتظر حال نجاح المبادرة مضاعفة عدد الوحدات بالمشروع إلى 30 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم مباشرة.

إعلان تكميلي في العبور الجديدة وأسيوط

3 - وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح تكميلى بمشروعات إسكان المستقبل بمدينة أسيوط الجديدة، والإسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة، بواقع 768 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 89 و93 متر مربع، بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان، وذلك للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث، أو وحدات مدينة أسيوط الجديدة والتى سبق طرحها، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

التقديم لمشروعات في المنصورة الجديدة

4 - وأعلن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، فتح باب التقديم لحجز وحدات مشروعات إسكان «سكن مصر وجنة» للذين لم يحالفهم الحظ في القرعة الأولى للوحدات السكنية بالمشروعين، وأتاح جهاز تنمية المدينة إستمارة حجز الوحدات من خلال التقديم مباشرة بالمركز التكنولوجى بمقر جهاز مدينة المنصورة الجديدة.

وحدات الإسكان بمشروع «valley towers»

5 - كما أعلنت وزارة الإسكان، طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمشروع الإسكان المتميز «valley towers» بمدينة حدائق أكتوبر، ويتم حجزها عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط التالي: (www.hdb–reservation.com)و يضم مشروع الإسكان المتميز بحدائق أكتوبر 74 عمارة تشمل 4338 وحدة سكنية، وهذا بخلاف 59 وحدة تجارية، و عدد 60 وحدة إدارية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفورى.