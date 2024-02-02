أجواء أوروبية في 3 محافظات مصرية.. الثلوج تغطي الشوارع والميادين

ثلوج حوّلت مختلف الألوان إلى الأبيض في 3 محافظات لتضفي عليها أجواء أوروبية بامتياز، وصقيع يغطي المزروعات في 5 محافظات أخرى، هكذا حالة الطقس في مصر خلال الفترة الحالية وتستمر للأيام القادمة، بسبب منخفض جوي تشهده البلاد بالتزامن مع نوة الكرم 2024، والذي يصاحبه سقوط أمطار رعدية غزيرة محملة بحبات البرد والثلج، وسط بهجة المواطنين بأجواء شتاء 2024.

ورغم زيادة الثلوج، إلا أنّها كانت سببًا في انتعاش حركة السياحة ببعض المحافظات، إذ يحرص الكثيرون على الاستمتاع بتلك الأجواء الأوروبية، فيما تكشف هيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء الأمطار الثلجية.

أين ومتى تتساقط الثلوج؟

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ الثلوج تغطي محافظات الإسكندرية، ومطروح، بالإضافة إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، بينما تتساقط الثلوج حينما تلتقي التيارات الهوائية الرطبة الدافئة مع أخرى باردة تبدأ حرارتها من 12.5 درجة تحت الصفر، مع توافر ذرات الغبار أو الرماد التي تكون عالقة في الجو، فيتحوّل بخار الماء من صورته الغازية إلى الصلبة وتتكون الثلوج، ثم تتساقط في هيئة بلورة ثلج.

ووفقًا للأرصاد الجوية، فإنّه من المتوقع استمرار سقوط الثلوج في مصر حتى غدًا السبت الموافق 3 فبراير الجاري.

لماذا يغطي الثلج اليابسة بينما لم يتحول الماء إلى جليد؟

ويطرح العشرات من المواطنين تساؤلات عديدة حول لماذا يغطي الثلج اليابسة بينما لم يتحول الماء إلى جليد خصوصًا في البحار الكبرى، وهو ما فسره خبراء الأرصاد الجوية، في بيانات صحفية سابقة، بأنّ المياه لم تصل إلى درجة الحرارة التي يحدث خلالها التجمد، بينما توافرت أسباب تساقط الثلوج على اليابسة.

الثلوج في مصر

ولأول مرة خلال فصل الشتاء 2024 تتساقط الثلوج في مصر، إذ تشهد محافظتي الإسكندرية ومطروح ومدينة سانت كاترين تكوّن وتساقط الثلوج، إلى جانب تكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق وسط سيناء، وأقاليم شمال الصعيد، والوادي الجديد، فالصقيع هو انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى درجة التجمد أو أقل من الصفر، ويحدث حينما تزداد برودة سطح الأرض، أو الهواء الذي يلامس الأرض ويصلان إلى درجة صفر مئوية أو أقل من الصفر، فيتحول بخار الماء إلى بلورات ثلجية.

ويحتفي العشرات من الأهالي بسقوط الثلج في إسكندرية إذ حرصوا على التواجد في الشوارع، أثناء سقوط الثلوج، والتقاط الصور مع الثلج الذي يغطي مختلف الأسطح ويضفي عليها بهجة وجمالًا باللون الأبيض الناصع.

ما هي عاصمة الثلوج؟

وفيما يخص عاصمة الثلوج فإنّ هناك 10 مدن بمختلف أنحاء العالم هي الأكثر تغطية بالثلج، منها 4 مدن باليابان وهي «مدن أموري، وسابورو، وتوياما، وأكيتا»، و3 مدن بكندا وهم «سانت جون، وكيبيك، وساجويني»، و3 مدن بالولايات المتحدة وهم «سيراكيوز، وروتشستر، وبوفالو».