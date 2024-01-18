حقيقة تقديم غادة عبدالرازق لـ مسلسل حدث بالفعل 2

حققت الفنانة غادة عبد الرازق نجاحاً كبيراً من خلال مسلسلها الأخير حدث بالفعل، ما أدى إلى تحمس المنتجين للتحضير لحدث بالفعل 2، على أن يتم التحضير له خلال الفترة المقبلة.

وأكدت غادة عبد الرازق خلال تصريحات خاصة لـ راديو 9090 ببرنامج الراديو «بيضحك ليه» مع الإعلامية فاطمة مصطفي، أن المنتجين تحدثوا مع المنتج الخاص بها لإنتاج جزء ثانٍ من مسلسل حدث بالفعل ليقدم خلال 5 حلقات.

نجاح مسلسل حدث بالفعل على CBC

عرض مسلسل حدث بالفعل وعرضت قناة CBC مسلسل «حدث بالفعل» منذ يوم 2 ديسمبر الماضي، ولاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور، وهو يشمل حكايات منفصلة قد حدثت بالفعل في عدد من الدول العربية، وتتكون عدد حكايات مسلسل «حدث بالفعل» من 5 حكايات.

قصة مسلسل حدث بالفعل

وحملت القصة «تحت الحزام»، التي قدمتها الفنانة غادة عبد الرازق، وتدور حول أرملة ترفض الزواج بعد وفاة زوجها وتقرر العيش لأبنها، وتضحي بملذات الحياة لتربيته وسعادته، ثم تنقلب حياتها رأسًا على عقب عندما اختفت خطيبة ابنها قبل الفرح بأيام وتكتشف أن ماضيها هو السبب في ذلك.