الغربال «القديم» له شدّة.. عائلة في طنطا تتوارث صناعته منذ 100 سنة

بانحناءة ظهر يجلسان لساعات طويلة، يحيكان الغرابيل، التى تُستخدم لغربلة «نخل» الدقيق، وفصل الشوائب والأشياء الأخرى، يحاولان الحفاظ على مهنة أجدادهما من الاندثار، بعد غزو المنتجات الصينية للأسواق المصرية، حتى استطاع «فارس ومحمود» التميز بمنتج تراثى مصرى 100%.

ورث فارس سعد صناعة الغربال والمنخل عن أجداده، فهى متجذّرة بالأسرة منذ ما يقرب من 100 عام، إذ اتفق مع شقيقه الأصغر، على استكمال مسيرة والدهما بعد وفاته، حفاظاً على المهنة من الاندثار، وفى خلال سنوات استطاعا أن يحقّقا نجاحاً كبيراً، فى منطقة السيد البدوى بطنطا فى محافظة الغربية، حسب حديثه لـ«الوطن»: «لما توفى والدى قررت أنا وأخويا الكبير نحافظ على شغله، اللى تعب فيه لسنين طويلة، لحد ما كبّرنا اسمه، وبقينا أقدم محل فى طنطا».

تصنيع الغربال يدويًا بمقاسات مختلفة

يتم تصنيع المنخل أو الغربال يدوياً، إذ يأتى الإطار الخشبى جاهزاً من ورش النجارة، ويتم تزويدة بخيوط الحرير أو السلك، باستخدام الكماشة والمقص والخيط، ويُصمّم بمقاسات مختلفة، على عكس المستورد، الذى يكون بمقاسات محدّدة، وفقاً لـ«فارس»: «إحنا شغّالين بإيدينا، علشان كده بنعرف نعمل أى مقاس مطلوب، ممكن فُرن عيش يطلب غربال كبير جداً بمقاس مش موجود فى السوق».

تحديد أنواع الغرابيل حسب الاستخدام

تختلف أنواع الغرابيل حسب الاستخدام، فهناك ما يُسمى بالمنخل الحرير، ويُستخدم فى نخل الدقيق الأبيض وأنواع أخرى بشرط أن تكون فى صورة بودرة ناعمة، أما «السلك» فيُستخدم فى الأرز ودقيق الذرة الأصفر، لكن الغربال يستخدم فى نخل الحبوب الكبيرة: «المنخل مش حاجة واحدة، لأ فيه منه أنواع كتيرة جداً، كل حاجة ليها المنخل أو الغربال بتاعها».

بعض أنواع الغرابيل المصرية اختفت، ولم تعد موجودة الآن، فى رأى «فارس»، ومنها الغربال الجلد، الذى يحتاج إلى طريقة إعداد معينة، تختلف عن صناعة الأنواع الأخرى: «الصين ماتعرفش تعمل الغربال الجلد، لأنه بيحتاج طريقة معينة فى الشغل، الجلد بيتنشر ويتسلخ ويتبشر ويتسلخ تانى، والفن ده ماكانش حد يعرف يعمله غير صنايعية زمان».

حرفة صناعة الغربال تنقرض رويداً رويداً

ويرى محمود سعد، شقيق «فارس» أن حرفة صناعة الغربال أو المنخل المصرى تنقرض رويداً رويداً، بسبب اتجاه الصين إلى صناعة المنخل الاستانلس، وبيعه فى الأسواق المصرية، مما أثر على التقليدى: «بنحاول على قد ما نقدر نحافظ على المهنة، خاصة أن الصين عملت نظام كبس، وده بقى موجود بكثرة فى السوق».

اتجاه العمالة إلى مهن أخرى ذات عائد أكبر

اتجاه العمالة إلى مهن أخرى، ذات عائد أكبر وثابت، أثر أيضاً على صناعة الغرابيل، حسب «محمود»: «الخامات بقت غالية أوى، والحاجة اللى كانت بخمسة جنيه بقت بخمسين، ومفيش مكسب زى الأول».