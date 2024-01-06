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إعادة ضخ المياه تدريجيا لعدد من مناطق الجيزة بعد انتهاء أعمال الصيانة

كتب:

سلامة عامر
12:07 م | السبت 06 يناير 2024
عودة ضخ المياه

عودة ضخ المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجياً لمناطق أبو النمرس، وترسا، ونزلة الأشطر، وشبرامنت، ومنيل شيحة.

الانتهاء من أعمال الصيانة

وأوضحت الشركة، في بيان صادر عنها، إعادة ضخ المياه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة بخط المياه قطر 800 مم بطريق «مصر- أسيوط» البطيئ بأبو النمرس.

جديرُ بالذكر، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بـ انقطاع المياه لحين تم الإنتهاء من أعمال الصيانة وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.