إعادة ضخ المياه تدريجيا لعدد من مناطق الجيزة بعد انتهاء أعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجياً لمناطق أبو النمرس، وترسا، ونزلة الأشطر، وشبرامنت، ومنيل شيحة.

الانتهاء من أعمال الصيانة

وأوضحت الشركة، في بيان صادر عنها، إعادة ضخ المياه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة بخط المياه قطر 800 مم بطريق «مصر- أسيوط» البطيئ بأبو النمرس.

جديرُ بالذكر، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بـ انقطاع المياه لحين تم الإنتهاء من أعمال الصيانة وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.