خبير تحول رقمي: يوجد في مصر 40 مليون لاعب ألعاب إلكترونية

قال المهندس زياد عبدالتواب نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية وخبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، إنّ بعض التقديرات تشير إلى أن مصر بها 40 مليون لاعب ألعاب إلكترونية من إجمالي 3 مليارات حول العالم، كما أن متوسط سن لاعب الألعاب الإلكترونية 31 عاما، وبالتالي فإنها ليست حكرا على الأطفال.

صادرات مصر الرقمية

وأضاف «عبدالتواب»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أن مصر لديها مجموعة من المطورين الذين يعملون في شركات صغيرة ومتوسطة تحاول إطلاق ألعاب إلكترونية وتصديرها حتى تكون جزءً من صادرات مصر الرقمية.

وتابع نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية وخبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، أن صادرات مصر الرقمية تقدر بنحو 6.2 مليار دولار، منها 170 مليون دولار للألعاب الإلكترونية بنسبة 2.5% إلى 3%، وهو ما يدفع تجاه المزيد من العمل، لأنها فرصة كبيرة جدا، في ظل وجود عدد كبير من المطورين في مصر، كما أن المنطقة العربية تخلو من الألعاب الإلكترونية ذات طابع عربي.