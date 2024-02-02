بـ27 ألف جنيه.. تفاصيل أرخص عمرة في رمضان ومدتها

أكد أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنّ أرخص سعر للعمرة في رمضان سيكون 27 ألف جنيه.

سعر أرخص عمرة في رمضان

وقال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن أرخص عمرة في رمضان ستكون لبرنامج «عمرة الترانزيت» الذي يبلغ مدته نحو 4 أيام، موضحًا أنّ العديد من المواطنين المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة بأقل سعر وفي أقل مدة زمنية سيقبلون على هذا البرنامج خلال شهر الصوم.

شركات الطيران المنظمة لبرامج «عمرة الترانزيت»

وأضاف كامل، لـ«الوطن»، أنّ 99% من شركات السياحة لا تنظم برامج «عمرة الترانزيت» لأنّ الجهات المصرح لها بتنظيم هذا البرنامج هي شركتا الخطوط الجوية السعودية، وشركة طيران فلاي ناس، موضحًا أن 90% من سعر هذا البرنامج مخصص لسعر تذكرة الطيران.

خطوات السفر للعمرة من خلال برنامج عمرة الترانزيت

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنّ المواطن الراغب في أداء برنامج «عمرة الترانزيت» عليه التوجه إلى إحدى شركتي الطيران اللتين تنظمان هذا البرنامج وحجز تذكرة طيران من مصر إلى إحدى الدول، لتكون الأردن على أن تكون المملكة العربية السعودية ترانزيت خلال تلك الرحلة، وسيحصل المسافر من خلال تلك الرحلة على تأشيرة مرور للسعودية لمدة 96 ساعة، يستطيع خلالها أداء مناسك العمرة بحيث يقضي 3 أيام منها بمكة وليلة واحدة بالمدينة المنورة.