أستاذ علوم سياسية: إسرائيل لم تتأثر اقتصاديا من حرب غزة بسبب الدعم الأمريكي

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي، لم تتأثر اقتصاديًا رغم مرور قرابة 120 يومًا على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

نتنياهو يحتاج إلى الهدنة

وأوضح «الرقب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو أكثر من يحتاج إلى الهدنة في الوقت الحالي وليست الفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن نتنياهو يحتاج لهدنة وليس لوقف الحرب.

أمريكا تمول اقتصاد إسرائيل

وشدد أن تظاهرات المستعمرين في الأراضي المحتلة، للمطالبة بوقف الحرب محدودة مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يعاني اقتصاديًا بسبب الحرب نظرًا لوجود تمويلات كبيرة وأن الولايات المتحدة الأمريكية توفر أموالا ضخمة لدولة الاحتلال لدفعها للمستوطنين في صورة رواتب رغم توقف الحياة هناك.

وأشار إلى أن إسرائيل خسرت 45 مليار دولار بسبب هذه الحرب التي شنتها، مؤكدًا أن هناك جهة تمول هذه الحرب ولذلك لا تخرج المظاهرات الإسرائيلية للمطالبة بوقف الحرب.