خطوة بخطوة ..الاستعلام عن فاتورة استهلاك كهرباء شهر فبراير

بدء مشتركو فروع وإدارات إيرادات وشبكات الكهرباء بشركات التوزيع في المحافظات من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة، اليوم، عمليات البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر فبراير، تمهيدا لبدء عملية السداد.

طرق الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر فبراير 2024

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر منشور علي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن الإجراءات التي يجب أن يقوم بها مشتركو جميع فروع شركات توزيع الكهرباء من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة في المحافظات، بالبحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر فبراير باسم المشترك فقط، بجميع الشركات التالية وهي «شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء- شركة القناة لتوزيع الكهرباء- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء- شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء».

رابط الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر فبراير2024 بالاسم فقط

وأشارت الشركة القابضة للكهرباء إلى أنه يمكن للمشترك مستخدم العدادات التقليدية والميكانكية، معرفة قيمة الاستهلاك لفاتورة شهر فبراير 2024 بعد الدخول على الرابط التالي

http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2024 بالاسم فقط

وحددت الشركة القابضة للكهرباء وفقا للمنشور4 خطوات لاجراء مستخدمي العدادات التقليدية والميكانكية معرفة قيمة الاستهلاك لـ فاتورة الكهرباء عن شهر فبراير 2024 كالتالي:

* الخطوة الأولى

- يبدأ المشترك أولى الخطوات بالضغط على «قسم الخدمات».

* الخطوة الثانية

- بعدها يضغط على خانة «اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة».

* الخطوة الثالثة

- يكتب المشترك البيانات الخاصة به ليجري التأكد منها، وهي: الاسم بالكامل والمحافظة التابع لها المشترك، والرقم القومي ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

* الخطوة الرابعة

- تكون آخر الخطوات ضغط المشترك على «استعلام».