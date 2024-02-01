الاستعلام عن فاتورة مياه شهر فبراير 2024 باسم المشترك.. اعرف الخطوات

يسعى مستخدمو العدادات القديمة والرقمية بفروع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع المحافظات، بدء من اليوم، في البحث عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر فبراير 2024، بعد إعلان شركات المياه بالمحافظات إجراء عمليات المراجعة قبل طباعة الفواتير لإصدار إيصالات دون أخطاء، تنم عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه عن شهر فبراير 2024

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، 5 خطوات يجب أن يقوم باتباعها مشتركي شركات المياه والشرب والصرف الصحي بالمحافظات، للبحث عن قيمة استهلاك فاتورة المياه لشهر فبراير 2024 باسم المشترك فقط.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر فبراير 2024 باسم المشترك

وجاءت خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر فبراير 2024 بالاسم فقط كالتالي:

** الخطوة الأولى:

- تتم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

** الخطوة الثانية:

- وهي تتم من خلال اختيار المشترك قائمة «خدماتنا».

** الخطوة الثالثة:

- وتتضمن اختيار المشترك «احسب فاتورتك بنفسك».

** الخطوة الرابعة:

- وهي تتم من خلال قيام المشترك بكتابة جميع البيانات المطلوبة التي تشمل: «المحافظة، نوع النشاط سواء منزلي أو خدمي، وقراءة العداد الحالية والسابقة وعدد الوحدات».

** الخطوة الخامسة:

- وهي آخر خطوة تتم للاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة عن الشهر المراد دفعه، وتتضمن الآتي: «كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، الصرف الصحي، خدمات الجهاز التنظيمي، إجمالي الاستهلاك».