4 أمور احرص عليها في ليلة الإسراء والمعراج.. «تجلب البركة» (فيديو)

تعد رحلة الإسراء والمعراج من المٌعجزات التي خص بها الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر الله تلك الرحلة الربانية في كتابه العزيز في سورة الإسراء، التي بدأت بقوله تعالى: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الذي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»، ويخص المصريون تلك الليلة بالاحتفال كون لها مكانة خاصة في نفوسهم.

الأمور المستحب فعلها في ليلة الإسراء والمعراج

أوضحت دار الإفتاء المصرية 4 أمور يُستحب للمُسلم الحرص عليها في ليلة الإسراء والمعراج، طمعاً في جلب البركة ورضا الله عز وجل، وهي:

- الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

- الحرص على قراءة القرآن، إذ تجلب البركة وترفع العبد درجات عند الله عز وجل، وتضاعف من الثواب.

- الدعاء بكل ما تملك، وذلك لقوله تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ».

- حضور حلقات الذكر، إذ أشارت الدار إلى أن حلقات الذكر من الطاعات التي يُستحب الحرص عليها، لقوله تعالى: «وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ».

موعد ليلة الإسراء والمعراج

يترقب قطاع كبير من المسلمين حلول ليلة الإسراء والمعراج، التي توافق الخميس 8 فبراير 2024، والموافق 27 من شهر رجب 1445.