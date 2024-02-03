تحذير من عادة خاطئة تفعلها السيدات عند ارتداء «الغوايش».. «هتخسري كتير»

تفضل العديد من السيدات ارتداء أكثر من «غويشة» في يد واحدة، لإعطاء مظهر جيد، دون علمهن بأن ذلك يقلل من عدد جرامات الأساور عند البيع، بسبب الاحتكاك المستمر بينها، مما يسبب تآكل جزيئات صغيرة من الذهب، ويؤدي إلى خسارة الأموال عند البيع.

وتسبب عملية الاحتكاك، تساقط ذرات صغيرة من الذهب تقلل من عدد الجرامات الأصلي، بحسب نادي نجيب رئيس شعبة الذهب السابق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «ذرات الذهب بتكون صغيرة جدًا، ومش ملحوظة إلا بالعين المجردة، أو حد تركيزه عالي جدًا».

تآكل ذرات الذهب

ويجب أنّ تمتنع السيدات عن هذه العادة، حتى لا يخسرن في عدد الجرامات أو الأموال، عند حاجتهن لبيع المشغولات الذهبية، وفقًا لـ«نجيب»: «في ناس بتبقى فرحانة إن الغوايش بتخبط في بعض، بس دي عادة سيئة جدًا، وبتخليها تخسر كتير، عشان كده بنصح السيدات ميلبسوش غوايش كتير في إيد واحدة».

تساقط ذرات الذهب يحدث على فترات طويلة

وتساقط ذرات الذهب ليس معناه فقدان عدد كبير من جزيئات الذهب، لأنّ التآكل لا يحدث على فترات قصيرة، بل يحتاج إلى مدة طويلة من الزمن تصل لعدة سنوات، وقد يحدث هذا الأمر في بقية المشغولات الذهبية: «ممكن بعد كام سنة، الست تيجي تبيع الغوايش بتاعتها، تلاقي عدد الجرامات أقل من العدد اللي اشترته قبل كده، ودي حاجة طبيعية جدًا بتحصل نتيجة الاحتكاك المستمر».