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«الأكبر في التاريخ».. تفاصيل أعلى شهادة ادخارية بالبنك الأهلي المصري | عاجل

كتب:

سعيد رمضان
05:50 م | الجمعة 02 فبراير 2024
تفاصيل اعلي شهادة إدخارية في البنك الاهلي

تفاصيل اعلي شهادة إدخارية في البنك الاهلي

يتسائل كثير من المواطنين، عن أعلى شهادة يقدمها البنك الأهلي المصري، بعد قرار البنك المركزي الأخير برفع أسعار الفائدة بواقع 2% على الإيداع والإقراض، وتوفر الشهادات الادخارية للمستثمرين فرصة لكسب عائد مالي مضمون على أموالهم.

شهادات البنك الأهلي المصري

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل أعلى شهادة إدخارية يقدمها البنك الأهلي المصري تحت مسمي «الشهادة البلاتينية السنوية»، بعد قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس خلال اجتماعها الأول لعام 2024.

الشهادة البلاتينية السنوية

- الحد الأدني لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تستمر الشهاد لمدة عام واحد.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمانية بضمان تلك الشهادة.

- لا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ اليوم التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفق القواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

تفاصيل العائد على الشهادة

- سعر العائد على الشهادة 23.5% يصرف شهرياً، أو27% يصرف سنوياً.

- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة.

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بقلم سعيد رمضان