«حماة الوطن» يقدم دروسا مجانية للمراحل التعليمية الثلاث بالعريش

أعلن حزب حماة الوطن بمحافظة شمال سيناء، مواصلة تقديم دروس مجانية لطلبة المراحل «الابتدائية والإعدادية والثانوية» بمدينة العريش، حتى انتهاء العام الدراسي.

وقال محمد العلاقمي أمين التعليم بحزب حماة الوطن بشمال سيناء لـ«الوطن»، إن الحزب يواصل تقديم الدروس المجانية لطلاب المدارس، للتخفيف عن كاهل الأسر، وخصوصا من محدودي الدخل بالعريش.

مدرسون على كفاءة عالية

وأوضح العلاقمي، أن هذه الدروس يقدمها مدرسون متميزون بوزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أنهم أجادوا بأوقاتهم في سبيل تقديم هذه الدروس مجانًا، مؤكدا أن الدروس تتضمن اللغتين العربية والإنجليزية، ومواد الرياضيات والعلوم، والدراسات الاجتماعية.

بدوره، قال المهندس فايق الخليلي، أمين التنظيم بالحزب: «نحن مستمرون بالحصص المجانية طوال فترة الدراسة حتى موعد امتحانات نهاية العام»، مشيرًا إلى أن هذا العمل يؤديه عدد من المدرسين المتطوعين.

زيادة أعداد الطلاب في الحصص المجانية

وأوضح الخليلي، أن الدروس تقدم بمقر الحزب، لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب، مشيرا إلى أن هناك تواصل مع أولياء أمور الطلاب لمعرفة كافة التطورات، وعرض المقترحات على طاولة اجتماعات الحزب التي تحدث أسبوعيا.

من جانبه، قال المهندس هيثم رحمي الأمين العام للحزب، إن الحزب كرم أوائل الثانوية العامة العام الماضي، والذين بدورهم أثنوا على الحصص التي حصلوا عليها في الحزب، ولذلك نحن مستمرون لمساعدة الجميع، ولن نتوقف عن هذا العمل التطوعي.