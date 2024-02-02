هيئة الأرصاد الجوية تكشف موعد تحسن حالة الطقس

درجات حرارة منخفضة تصاحبها سقوط أمطار وثلوج تشهدها البلاد في مختلف الأنحاء لدرجة أن هناك بعض المناطق وصلت فيها درجة الحرارة تحت الصفر وهي المرة الأولى في هذا الشتاء، ما أثار تساؤلا «هل يستمر نفس الطقس خلال الفترة المقبلة خاصة أن هناك بعض الفئات تكون ممنوعة من الخروج من المنزل لتفادي مخاطر الطقس.

حالة الطقس غدا

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنه بداية من غد السبت من المتوقع أن يكون هناك تحسن في الأحوال الجوية على كافة العناصر مع فرص لسقوط الأمطار تكون ما بين خفيفة ومتوسطة على مناطق متفارقة من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، مقارنة بالأمطار الغزيرة والرعدية التي تشهدها المحافظات الأن، إذ هناك تحسن تدريجي بداية من الغد مقارنة باليوم.

وأوضح القياتي أن درجة الحرارة سترتفع غدا بمعدل درجة عن المعدل الطبيعي أن تكون 17 درجة مئوية، كما أن تكون درجات الحرارة شديدة البردوة ليلا، مشيرا إلى أن طقس الأحد سيكون به أمطار أكثر شدة من أمطار السبت على السواحل الشمالية، وبداية من يوم الاثنين يعود الطقس إلى الاستقرار والاعتدال في الأحوال الجوية بشكل كبير حيث تصل درجة الحرارة إلى تصل 19 أو 20 على السواحل الشمالية على نهاية الأسبوع وتصل إلى 21 درجة مئوية على القاهرة.

نصائح لسكان المحافظات الساحلية

ونصح خبير الأرصاد الجوية المواطنين في المحافظات الساحلية ضرورة توخي الحذر خلال سقوط الأمطار، إذ يجب عليهم الابتعاد عن أعمدة الإنارة، وارتداء الملابس الثقيلة لتجنب الإصابة بمخاطر الطقس.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي لها إلى أن من المتوقع استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي السواحل الشمالية ويصاحبها سقوط الأمطار قد تكون رعدية، لتشمل الدلتا والقاهرة ومدن القناه وسيناء لتكون أقل حدة علي مدار اليوم.