استعدادا للماراثون الرمضاني.. «المتحدة» تتوسع في تجربتها لمسلسلات الـ15 حلقة

بدأ العدد التنازلي لانطلاق ماراثون مسلسلات الموسم الرمضاني، والذي يضم عددا كبيرا من الأعمال الدرامية ما بين الكوميدي والأكشن والتاريخي والدرامي؛ إذ تشهد الخريطة الرمضانية وجود أكثر من عمل درامي تدور أحداثه في إطار الـ 15 حلقة فقط، وذلك بعد نجاح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسمها الماضي من تحقيق المعادلة بين النص الجيد والتشويق الدرامي.

وفي توسع للتجربة، تقدم «المتحدة»، الموسم الرمضاني المقبل مجموعة من المسلسلات مكونة من 15 حلقة، لبعض الفنانين الذين يخوضون تلك التجربة لأول مرة والتي يستعرضها «الوطن» في التقرير التالي.

يحيى الفخراني

للمرة الأولى للنجم الكبير يحيى الفخراني يشارك في الموسم الرمضاني المقبل من خلال نص درامي تدور أحداثه في إطار 15 حلقة بمسلسل «عتبات البهجة»، والمأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة.

أكرم حسني

يشارك الفنان أكرم حسني، في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «بابا جه»، ويتكون من 15 حلقة في إطار اجتماعي حول بعض القضايا الاجتماعية من بينها علاقة الأب مع أبنائه وكيفية إيجاد منطقة مشتركة بينهما، ومحاولة خروجه من مشكلاته التي يتعرض لها، من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي.

روجينا

كما تنافس الفنانة روجينا من خلال مسلسل «سر الهي»، في إطار 15 حلقة لأول مرة، وتقدم من خلاله الدراما الاجتماعية من خلال شخصية مختلفة عليها لسيدة تواجه تحدياتها بالحياة بعد تعرضها للغدر، من اخراج رؤوف عبدالعزيز.

أحمد داش

كما تراهن الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية على الشباب من جديد من خلال تقديم البطولة المطلقة الأولى للشباب أحمد داش وعصام عمر، من خلال مسلسل «مسار إجباري»، حيث يقدمان دراما شعبية اجتماعية بشخصيتي «حسن وحسين»، لتكشف الأحداث عن العديد من التحديات، من سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان

نيللي كريم

وتخوض الفنانة نيللي كريم السباق الرمضاني المقبل لأول مرة من خلال مسلسل «فراولة»، والذي تدور أحداثه في 15 حلقة حول رحلة صعود سيدة من الصفر حتى تحقق أحلامها، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.