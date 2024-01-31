كلاكيت تاني مرة.. صدقي صخر طبيب نفسي بالموسم الرمضاني 2024

بدأ صناع مسلسل «فراولة»، للنجمة نيللي كريم تصوير مشاهده، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

شخصية صدقي صخر في مسلسل فراولة

ويضم المسلسل عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنان صدقي صخر، والذي يجسد خلاله شخصية طبيب نفسي، والتي تعد المرة الثانية له لتجسيد شخصية الطبيب النفسي بعد تقديمه له من خلال مسلسل «اتزان»، والذي عرض على منصة watch it، عام 2022.

وتدور أحداث مسلسل فراولة في إطار درامي اجتماعي في إطار 15 حلقة، حول رحلة كفاح سيدة ووصولها لتحقيق حلمها حتى تصل لشخصية سيدة أعمال، ويشارك في بطولته كل من شيماء سيف، حجاج عبدالعظيم، دينا سامي، أحمد فهيم، علا رشدي، وآخرين من تأليف محمد سليمان عبدالمالك واخراج محمد علي.