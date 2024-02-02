مفاجأة عن حالة الطقس في رمضان.. واستشاري مناعة يحذر مرضى الجيوب الأنفية

يعتبر الطقس أهم ما يشغل الناس في هذه الفترة، يهتمون بما سيحدث فيما بعد ويتساءلون عن الأحوال الجوية لشهر رمضان الذي يفصلنا عنه شهر تقريباً، ومع اقتراب الشهر الفضيل مع عدم الاستقرار الذي تشهده البلاد الآن كيف تتوقع الأرصاد أن يكون الجو في شهر مارس، الذي يوافق فيه شهر رمضان، وما هي الفئات الأكثر تضرراً من الطقس في هذه الأوقات، بحسب تصريحات عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، دكتور محمود القياتي لـ«الوطن».

كيف سيكون طقس شهر رمضان؟

ويوضح الدكتور محمود القياتي، أن توقعات الطقس لشهر رمضان ليست جوية، إنما هي مناخية للفترة التي توافق قدوم الشهر الفضيل: «متوقع أنه يبدأ من 9 أو 10 مارس لحد 9 أو 10 ابريل الفترة دي بتكون نهاية الشتاء ودخول فصل الربيع وتشهد تقلبات جوية حادة وعدم استقرار في الأحوال الجوية تتمثل في انخفاض درجات الحرارة ونشاط رياح وأتربة يليها ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية مع نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة، فرق واضح بين درجات الحرارة العظمى والصغرى ممكن الصباح يكون في ارتفاع درجات الحرارة وبليل انخفاض درجات الحرارة».

وينصح «القياتي» بضرورة الالتزام بالملابس المناسبة والاعتدال لأن هذه الفترة تزيد فيها فرص الإصابة بالبرد: «بالتأكيد لازم اللبس يكون معتدل لأن الجو مش مستقر البعض ممكن يصاب بنزلات البرد بسبب التغيرات الجوية الحادة والسريعة في فترة زمنية قليلة نلاقي تغير في الحالة الجوية بشكل كامل».

هذه الفئة تعاني من طقس رمضان

وبحسب تصريحات سابقة لـ«الوطن» قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، أن فترة تغير الفصول يعاني فيها مرضى حساسية الجيوب الأنفية والحساسية الموسمية.

وتتمثل أعراض حساسية الجيوب أو الحساسية الموسمية في التالي:

حكةً في الأنف.

يحدث السَّيَلان الأنفي.

يمكن لاحتقان الأنف أن يُسبب عدوى أذنية عند الأطفال.