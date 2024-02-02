طبيبة بمستشفى طنطا لسرطان الأطفال: إخبار الأسرة بنتيجة الاختبارات أصعب لحظة

عرض الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، على قناة «DMC»، تقريرًا من داخل مستشفى طنطا الجامعي لسرطان الأطفال.

قال الدكتورة دينا عثمان، مدرس مساعد علاج أورام بجامعة طنطا، أن مرضي السرطان من الأطفال، لا يملكون القدرة على التعبير أو الشكوى، وبالتالى تكون هناك مهمة أمام الطبيب لإقناع هؤلاء الأطفال كيفية التعبير عما بداخلهم.

وأضافت: «أنا بعتبر كل الأطفال الموجودين داخل المستشفي كأنهم أولادي، وبحاول قبل ما أديهم العلاج أنى أخليهم على قد ما أقدر ميتوجعوش، وميبقاش فيه وجع، وميشعروش أن حياتهم خلاص اختلفت».

وتابعت: «مع كل خبر بقوله للأهل من أول أنى أقول إنه هياخد جرعات معينة أو علاج إشعاعي بيكون صعب عليا، لأنى بحط نفسي مكانهم، لما النتيجة بتطلع الأهل بيكون عندهم أمل حتى آخر لحظة أن ده مش ورم خبيث».

وأكملت: «كان عندنا حالة فى المستشفي لطفل اسمه عمر، كان عنده ورم فى الغدد الليمفاوية وخلاص خف وأصبحت نسبة الشفاء 100%، وأنا بشرح لوالده قالى الحمد لله يا دكتورة أنها جات على قد كده، متقلقيش إحنا راضيين، وكان بيبتسم، وقالى شوفي ايه العلاج اللى ممكن ابني ياخده، أنا عمرى ما أنسي اللحظة دى».