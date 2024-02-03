عقد مقرأة كبار القراء المسجدية المجودة بمسجد الإمام الحسين اليوم

تعقد وزارة الأوقاف المقرأة المسجدية المجودة من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة لأعلام القراء اليوم.

وتُعقد المقرأة برئاسة القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع، وعضوية كل من القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ عبد الله عزب، والقارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، والقارئ الشيخ السعيد فيصل، والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ محمود الصعيدي، والقارئ الشيخ السيد الغيطاني، والقارئ الشيخ عبد المطلب البودي.

وتبدأ التلاوة المجودة من قول الله تعالى: ﴿إِنَّ وَلِـِّۧيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡكِتَٰبَۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ [ الأعراف: 196]، والدعوة عامة ومفتوحة للجميع.

الفكر الوسطي المستنير

وتأتي المقرأة في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع، وغرس القيم النبيلة، والأخلاق الكريمة، وتوعية الشباب بالقضايا الدينية والوطنية، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، واهتمامها ببناء الوعي الرشيد، ومواجهة التطرف، واستمرارا لجهودها في تكثيف الأنشطة الدعوية، وتقام 10 ندوات بمراكز الثقافة الإسلامية – الأسبوع المقبل - لقاءات تثقيفية تناقش أهم القضايا الدينية والثقافية.