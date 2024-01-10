«تعليم قنا» تعلن أسماء الفائزين في مسابقة التلميذ المثالي

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، نتيجة مسابقة التلميذ المثالي على مستوى المديرية، للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2023/2024.

نتيجة مسابقة التلميذ المثالي

وأسفرت نتيجة المسابقة، عن فوز التلميذ علي محمد أحمد، بمدرسة تحيا مصر المتميزة للغات، بإدارة قنا التعليمية، ومي محمد السيد علي، بمدرسة إسماعيل الابتدائية، بإدارة الوقف التعليمية، بالمركز الأول، وعبدالرحمن الخضر أحمد بمدرسة نجع معين الابتدائية، بإدارة قفط التعليمية، وجنا ناصر حسين بمدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بالبراهمة، إدارة قفط التعليمية، بالمركز الثاني.

وفاز التلميذان معاذ محمد عبدالحميد بمدرسة أبو هريرة الابتدائية المشتركة، وشهد عبدالحميد أحمد بمدرسة البنات الابتدائية، بإدارة فرشوط التعليمية، بالمركز الثالث على مستوى المديرية.

الطلاب الفائزون في المسابقة

وهنأ وكيل الوزارة التربية والتعليم، الطلاب الفائزين بالمسابقة، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتميز، مشيدًا بتلك المسابقة التي تُشرف عليها إدارة الأنشطة التربوية، بقيادة صابر زيان مدير عام الشؤون التنفيذية، وأحلام محمود السيد موجه عام التربية الاجتماعية، والدكتور سيد مرزوق الموجه الأول للمديرية، ومصطفى عبدالصبور رئيس القسم.