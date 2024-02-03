تراجع أسعار عدة سلع أساسية اليوم في الأسواق.. «اعرف السكر بكام»

سجلت أسعار السكر وعدد من السلع الغذائية الأساسية اليوم السبت 3 فبراير 2024، تراجعًا ملحوظًا في مختلف الأسواق، وتتوفر السلع بشكل جيد في الأسواق المحلية، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار عدد من السلع، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار الأرز

شهدت أسعار الأرز السائب اليوم السبت 3 فبراير 2024، تراجعا بنحو 2.75%، حيث سجل متوسط سعر السلعة نحو 31.46 جنيه للكيلو، وفقًا لبوابة الأسعار.

تراجع أسعار السكر المعبأ

وبحسب البوابة، فإن أسعار السكر المعبأ شهدت اليوم السبت سجل متوسط نحو 37.23 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار المكرونة المعبأة

كما تراجعت أسعار المكرونة المعبأة اليوم السبت، في الأسواق المصرية، بنحو 3.42%، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 27.42 جنيها تقريبا.

تراجع أسعار الفلفل الرومي

وأوضحت البوابة، أن أسعار الفلفل الرومي شهدت اليوم السبت في الأسواق المحلية، تراجعا بشكل ملحوظ، حيث تراجع السعر بنحو 4.33% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 15.45 جنيها للكيلو.

تراجع أسعار اللحوم اليوم

كما تراجعت أسعار اللحوم الطازجة اليوم السبت بشكل ملحوظ، حيث انخفض سعر كيلو اللحم الكندوز كبير بنحو 6 جنيهات، ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 295.62 جنيهًا.