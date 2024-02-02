ليه البيت أسقع من الشارع؟.. إليك حل سحري للغز حير الملايين

في المنزل يشعر المواطنون بالبرودة أكثر من الشارع على الرغم من أن درجات الحرارة واحدة تقريباً، واللغز الذي حير الملايين هو أن البناء الهندسي للمنزل يتحكم في درجة حرارتها، يجعل المنزل أكثر رطوبة من الشارع، ووجود الشمس بشكل مستمر خلال ساعات النهار وحركة الناس، بجانب وجود المطاعم والسيارات التي تطلق غاز ثاني أكسيد الكربون يسبب الدفء، لكن ما هو الحل السحري للحصول على الدفء في المنزل، وفقًا لموقع«the conversation».

حل سحري للتغلب على مشكلة حيرت ملايين

من الحلول التي يمكن أن تساعد على حل مشكلة البرد هي استخدام الفرن فهو مصدر جيد للتدفئة، يمكنك استخدامه بكثرة في الشتاء في خبز الطعام أو المخبوزات التي يحبها الأسرة، لتحصل على تدفئة عالية في الشقة، خاصة الغرف القريبة من المطبخ.

هناك حلول أخرى للحصول على الدفء في البيت بدون استخدام الدفاية منها التالي:

- افتح الستائر في النهار لتستفيد من حرارة الشمس خاصة أثناء فترة الظهيرة، لتحصل على تدفئة طبيعية من الشمس، وعندما يأتي الليل يمكنك إغلاق النوافذ وإسدال الستائر السميكة لمنع دخول الهواء البارد.

- في الليل وأيام الطقس البارد المليئة بالغيوم أغلق المنزل والنوافذ جيداً، وإذا كنت أنت وأسرتك تجلسون في غرفة واحدة يمكنك إغلاق باقي الغرف، لتركيز الهواء الساخن في مكان واحد، لكن مع وجود فرصة للتهوية حتى لا يحدث اختناق في حال وجود أي أداة تسرب غاز أو استخدمت الدفاية.

أسباب تجعل الشوارع أكثر دفئا من المنزل

- من الأسباب التي تجعل الشارع دافئا، كثرة المطاعم، والسيارات التي تطلق الأدخنة والعوادم وهو سبب يزيد من درجة حرارة الجو.

- زيادة الكتلة السُكانية في الشوارع، والازدحام الذي يعطيك الإحساس بالدفء.

- وجود الأراضي الخضراء، وعوامل وطرق البناء من أهم العوامل التي تؤثر على الطاقة الطبيعية على مستوى الأرض، وتشعرك بالدفء في الشارع.

- تصميم المنزل نفسه، ونوع الأثاث وأيضًا جودة الأخشاب.