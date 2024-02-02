نصائح حيوية للحفاظ على دفئك وصحتك.. متى تنتهي موجة البرد 2024؟

متى تنتهي موجة البرد 2024؟ سؤال يتردد في أذهان الكثيرين بسبب حالة الطقس في الوقت الراهن، نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، والذي قد يؤدي إلى إصابة بعض الأشخاص بأمراض الشتاء، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، والفيروسات التنفسية التي تنشط في هذا التوقيت من العام، ما لم يلتزم البعض بالنصائح، التي تكون عاملا للحد من الإصابة بهذه الأمراض نتيجة الطقس المتقلب.

نصائح لمواجهة موجات البرد والصقيع

لتجنب الإحساس بالبرودة ومواجهة موجة الصقيع، يفضل عدم الخروج في توقيتات معينة، والتي فيها يمكن أن يزداد الإحساس بالبرودة الشديدة، وهي فترتي الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، لأنّهما يشهدان موجات من الصقيع، يمكن الخروج لكن بإتباع الإجراءات الاحترازية.

ويلاحظ البعض برودة شديدة في الجو، مقارنة بالأيام الماضية، بحسب ما تعلن النشرات الجوية على مدار الساعة، لمعرفة متى تنتهي موجة البرد 2024؟ وأوضح جمال سيد الخبير المناخي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، متى ستنتهي تلك الموجة.

ينصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة

ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، لحماية الجسم من البرودة، منعًا للإصابة بالأمراض الشتوية، خاصة نزلات البرد والإنفلونزا والفيروسات المعدية.. نصائح عدة وجهتها الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى المواطنين، مضيفة أنّه على كبار السن والأطفال والحوامل، والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، الالتزام بالإجراءات حتى لا يكونوا عرضة للإصابة بأمراض الشتاء.

ونصحت «غانم» بتناول الخضراوات لأنها تحتوي على معادن مهمة للجسم، وتناول الفواكه التي تمد الجسم بالفيتامينات، مثل البرتقال ويحتوي على فيتامين سي، وغيرها من الفواكه الأخرى، الغنية من الفيتامينات، وتناول المشروبات الساخنة التي تعطي الجسم إحساسًا بالدفء.

متى تنتهي موجة البرد 2024؟

ونصح «جمال»، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، حماية من الإصابة بالبرد والإنفلونزا، مشيرة إلى أنّ الفترة الحالية ستشهد استقرارا في الأحوال الجوية لكن ستشهد سقوط أمطار على بعض المناطق، مع نشاط نسبي للرياح، مع ارتفاع منسوب المياه في الشوارع بسبب سقوط الأمطار.

وأجابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على سؤال متى تنتهي موجة البرد 2024؟ في بيان صدر عنها، موضحة أنها ستنتهي مطلع الأسبوع المقبل.