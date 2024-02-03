الأرز بـ20 جنيها.. محافظة القاهرة تستعد لافتتاح 100 منفذ «أهلا رمضان»

كشف مصدر بمحافظة الجيزة أنه يجري الاستعداد لافتتاح 100 منفذ ثابت ومتحرك لمعارض «أهلا رمضان»، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة يوم 15 من شهر فبراير الجاري 2024، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمحافظات القاهرة الكبرى، لافتًا إلى أنه سيجري طباعة الأسعار على السلع الغذائية الاستراتيجية تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

أسعار السلع الحرة منافذ ومعارض أهلا رمضان 2024

وأشار المصدر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه سيتم بيع السلع الحرة في منافذ ومعارض أهلا رمضان وفقا لأسعار مبادرة الحكومة كالتالي: «السكر بسعر 27 جنيها - الزيت 34 جنيهًا - الأرز 20 جنيهًا - عبوة السمن 95 جنيها».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية جميع منافذ بيع سلع معارض «أهلا رمضان» لخدمة سكان محافظة الجيزة كالتالي:

- حي شمال الجيزة: 3 منافذ بشارع البوهي نهاية شارع الوحدة، ومنفذ بشارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي، والثالث بشارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي.

- حي الوراق: 4 منافذ أمام قسم شرطة الوراق، ومنفذ بجوار مبنى الحي القديم.

- حي العجوزة: يضم 11 مجمعا استهلاكيا، بشارع 6 شارع محجوب ثابت، ومنفذ في 16 شارع الفالوجا، ومنفذ خلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطى ومنفذ بشارع البطل أحمد عبد العزيز، ومنفذ بشارع الحوفي بمدينة الأوقاف، ومنفذ في 29 شارع جامعة الدول العربية، ومنفذ بشارع الكوثر، ومنفذ في شارع أحمد عرابي، وبكل من شارعي الحجاز والرشيد، ومنفذ في شارع المشروع بميت عقبة.

- حي الهرم: تجهيز 3 منافذ في كل من كفر المنفى بجوار الجامع الأصفر، وبشارع الصفا والمروة أمام المدرسة، وآخر بشارع سليم بجوار الدائري.

- حي الدقي: منفذ بشارع السكري بمنطقة بين السرايات، منفذ أسفل كوبري الدقي مع شارع التحرير.

- حي بولاق الدكرور: عدد 2 منفذ الأول بشارع التحرير وهو مخصص للخضراوات والفاكهة، ومنفذ بشارع المطبعة ومعرض كبير بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

حي جنوب الجيزة

- حي جنوب الجيزة: منفذ بمنطقة المنيب، ومجمعات استهلاكية لبيع اللحوم والدواجن وكل أنواع السلع الغذائية، بكل من مناطق ميدان الجيزة، شارع البحر الأعظم وشارع المحطة، شارع رضوان الطيب، شارع الزعيم زاده، شارع ربيع الجيزى، وكل من شارع فرحات والكولدير بجزيرة الدهب، بالإضافة إلى وجود 7 منافذ بسيارات متحركة بميادين المنيب والجيزة، و3 منافذ لوزارة الداخلية «أمان» بجوار مدرسة أبوالهول وبشارع المدرسة وبميدان أم المصريين.

- حي العمرانية: منفذ بشارع خاتم المرسلين أمام معهد الفنون.

- مركز منشأة القناطر: تم توفير 3 منافذ بجوار المدينة وبقرية نكلا.

- مركز الواحات البحرية: توفير 5 منافذ سلعية في كل من مناطق خلف الوحدي المحلية، ميدان الرحمن، قرية القصر بميدان النادي، منفذ للخضراوت والفواكه بمدينة الباويطي، منفذ في قرية منديشة.

- مركز الصف: 3 منافذ بكلا «قرية الاخصاص، ومنفذ بأراضي فضاء بطريق 21».

- مركز أوسيم بالجيزة: منفذ بقرية برطس، و2 منفذ بجوار مطحن أوسيم وأمام الوحدة المحلية بالبراجيل.

- مركز كرداسة: منفذ بجوار مركز المدينة.

- مركز أبو النمرس: منفذان بكل من قرى المنوات ومجلس المدينة.

- مدينة الحوامدية: منفذ بجوار مسجد الشهداء.

- مركز ومدينة أطفيح: توفير 4 منافذ بالمدينة، وبكل من قرى الكداية وصول والكريمات.

- منفذ بمدينة البدرشين.

- مركز العياط: توفير 2 منفذ بكل من قريتي البليدة وطهما.