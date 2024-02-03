شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 3-2-2024 في الأسواق اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوحت أسعار الطماطم اليوم ما بين 4.5 إلى 7.5 جنيه للكيلوجرام، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الخضار اليوم في مختلف الأسواق، والتي تختلف حسب المكان والنوع.

أسعار الخضروات اليوم السبت في الأسواق

يتراوح سعر الطماطم اليوم في الأسواق السبت ما بين 4.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو الواحد، بينما يتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 6.5 إلى 12.5 جنيه.

ويتراوح سعر البصل ما بين 8 إلى 12 جنيها للكيلو الواحد.

وسعر كيلو الفاصوليا الخضراء يتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

ويتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 8 إلى 12 جنيها للكيلو الواحد.

ويتراوح سعر الملوخيه ما بين 13 إلى 15 جنيها للكيلو الواحد.

وسعر كيلو الخيار البلدي يتراوح من 7 إلى 11 جنيها.

ويتراوح سعر الثوم إلى ما يقرب من 15 إلى 65 جنيها.

وسعر كيلو الفلفل الألوان يتراوح من 20 إلى 30 جنيها.

ويتراوح سعر البسله إلى مايقرب من 16 إلى 22 جنيها.

و متوسط سعر الكرنبه الواحده ما يقرب من 20 جنبها.