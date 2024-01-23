تراجع سعر البصل في الأسواق اليوم الثلاثاء 23-1-2024

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن تراجع سعر البصل اليوم في الأسواق المصرية بقيمة 5 جنيهات، كما تشهد أسعار الخضروات كافة استقرارا ملحوظا بسبب وفرة المعروض نتيجة بدء العروة الشتوية في نوفمبر الماضي 2023.

سعر البصل اليوم

وأوضحت البوابة أنّ سعر البصل اليوم يتراوح بين 9 و17 جنيها فيما يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 و 6.5 جنيه أما سعر كيلو البطاطس يتراوح ما بين 5.25 و 8.75 جنيه كما يتراوح سعر كيلو الكوسة بين 8 و 16 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم الثلاثاء بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وبالنسبة لسعر كيلو الفلفل الرومي البلدي يتراوح اليوم بين 7.5 و9.5 جنيه بينما يتراوح سعر كيلو الخيار البلدي بين 6 و10 جنيهات، وسعر كيلو البسلة 24 جنيها، فيما يبلغ سعر الثوم إلى 60 جنيها.