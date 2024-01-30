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معرض القاهرة الدولي للكتاب

استقرار أسعار الخضروات.. نقيب الفلاحين يبشر المصريين

كتب:

محمد عزالدين
12:14 ص | الثلاثاء 30 يناير 2024
نقيب الفلاحين

نقيب الفلاحين

أكّد نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، أنّ أسواق الخضروات تتعامل بقانون العرض والطلب، ولذلك هناك نوع من الاستقرار والتراجع في أسعارها.

وأضاف «أبو صدام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، «عندنا اكتفاء ذاتي من الأسمدة وبتصدر، لكن المشكلة في السعر في السوق الحر زاد بشكل كبير».

وزف نقيب الفلاحين، بشرى للمصرين قائلا: «أبشر كل المصريين باستقرار كل أسعار الخضروات، من أول الطماطم والفول لكافة المحاصيل».

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