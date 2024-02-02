«الأرصاد»: استمرار فرص سقوط الأمطار وتكوّن الصقيع على الزراعات بوسط سيناء

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ قيم الحرارة الصغرى منخفضة بشكل كبير، وتشهد فترة الليل أجواء شديدة البرودة في معظم المحافظات، خاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، مشددةً على أن فرص الأمطار مستمرة منذ أمس وأوله على المحافظات الساحلية.

سقوط أمطار رعدية

وذكرت أنه من المتوقع اليوم أن تستمر فرص الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة ورعدية، وقد يتساقط معها حبات البرد على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، وستمتد الأمطار إلى المحافظات الداخلية بكميات أقل، فتكون من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتمتد الأمطار خفيفة إلى بعض الأماكن من شمال الصعيد، وبدأ يقل نشاط الرياح نوعا ما، وهو نشاط نسبي في بعض الأماكن، وهو ما يجعلنا لا نشعر بقيم الحرارة منخفضة بالشكل الكبير مثلما حدث أمس وأوله، لكن قيم الحرارة ما تزال منخفضة.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده ولمياء حمدين ومنة الشرقاوي، أن الصقيع يتكون على المزروعات وسط سيناء وشمال الصعيد ومنخفض الوادي الجديد نتيجة انخفاض قيم الحرارة في هذه المناطق إلى أقل من 5 درجات.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن المدن الجديدة والأماكن المفتوحة يشعر فيها المواطن بالبرودة أكثر مما يحدث في المدن الداخلية، فلو كانت الصغرى بالقاهرة الكبرى 10 درجات فإنها تكون 7 درجات مثلا في المدن الجديدة.