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موعد انكسار الموجة الباردة.. «الأرصاد» تطمئن المواطنين

كتب:

رحاب عبدالراضي
11:14 ص | السبت 03 فبراير 2024
الموجة الباردة

الموجة الباردة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، عن موعد انكسار الموجة الباردة، وتحسن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

موعد انكسار الموجة الباردة

بحث الكثير من المواطنين، عن موعد انكسار الموجة الباردة، الذي توقعته الأرصاد بأن يكون بدءا من اليوم، لكنه تحسنا طفيفا في درجات الحرارة، وهذا الارتفاع سيكون فترة النهار وأثناء الليل، كما نشهد زيادة مدة سطوع أشعة الشمس في أغلب الأنحاء.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إلى أن التحسن الملحوظ سيكون بدءا من الاثنين المقبل، وسنشهد مزيدًا من الارتفاعات في درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 17 درجة والصغرى 9 درجات

السواحل الشمالية الغربية العظمى 17 درجة والصغرى 8 درجات 

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجات

جنوب سيناء العظمى 22 والصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 17 درجة والصغرى 5 درجات 

جنوب الصعيد العظمى 20 والصغرى 8 درجات

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