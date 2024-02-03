«الأسوأ لم يأت بعد».. ليلى عبداللطيف تحذر 3 دول من كارثة كبرى

تحولت ليلى عبداللطيف خبيرة الأبراج، إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، بسبب مُصادفة تحقق توقعاتها على مستوى عالمي، خاصة ما يدور بالوسط الفني، لتخرج بتنبؤ جديد بوقوع حدث مٌؤسف في 3 دول، ليشهدوا معاناة إنسانية أخرى.

توقعت ليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج، في فيديو لها على «يوتيوب»، بوقوع بعض الأحداث السيئة والمفزعة، في 3 دول حول العالم، وستؤدي إلى إثارة الخوف والتحركات العاجلة من أجل السيطرة على الكارثة الإنسانية.

توقع جديد بوقوع أحداث مرعبة في 3 دول

وقالت خبيرة الأبراج إن بعض الدول ستشهد أحداثًا مٌرعبة منها سوء التغذية، خاصة أفغانستان، وغانا، والسودان، بسبب زيادة مُعدلات الجوع، لذا قد يكون عام 2024 صعبًا، على هذه الدول، ناصحة بالتحرك العاجل وإصدار بعض القرارات من أجل السيطرة على هذه الكوارث.

صدق توقع ليلى عبد اللطيف بالشتاء الأعنف

وكانت ليلى عبد اللطيف قد توقعت بأن يصبح الشتاء الحالي الأخطر والأعنف على البشرية مُقارنة بما بالأعوام الماضية، وسيكون ذلك في عدة دول، سواء عربية أو أجنبية، مما يؤدي إلى زيادة الإحساس بالبرودة الشديدة، بسبب نشاط الرياح بشكل كبير جدًا ووجود كُتل هوائية وهو ما حدث بالفعل، إذ يُلاحظ البشر انخفاضا شديدا في درجات الحرارة.

انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بعد توقعات ليلى عبد اللطيف

وكانت ليلى عبد اللطيف توقعت انفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن الفنان أحمد العوضي، وهو ما حدث بالفعل بعدها بعدة أيام، مما أثار حالة الجدل، بسبب مُصادفة تحقق توقعاتها على مدار الفترة الماضية، سواء على المستوى الفني أو السياسي وغير ذلك.

وقوع زلزال شديد في دولة اليابان

وفي بداية عام 2024، قد توقعت ليلى عبد اللطيف بوقوع بعض الأحداث العالمية المٌؤسفة، منها زلزالا شديدا في دولة اليابان، وهو ما تصادف وقوعه بالفعل، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا.