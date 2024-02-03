يترقب طلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول بمعاهد محافظة شمال سيناء، غدًا الأحد.

موعد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

وأكدت المنطقة الأزهرية بمحافظة شمال سيناء، في بيان، أن غدا الأحد موعد ظهور النتيجة للشهادتين الابتدائية والإعدادية بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتجميع والمراجعة التي بدأت منذ 5 أيام.

وقال الشيخ محمد سعد خضر، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، إن أعمال التصحيح في الشهادة الابتدائية تسير وفق معطيات دقيقة وصحيحة، وبشكل منظم، موضحا أن الطلاب سيحصلون على حقوقهم دون أي تهاون، مشيرًا إلى أنه جرى توفير كل عوامل الأمان للمصححين، مع توفير كل الخدمات داخل مقار التصحيح، لجميع المعاهد الدراسية بالمحافظة.

100 مصحح من المقدرين للدرجات النهائية

من جانبه، شدد ياسر النجار مدير إدارة الامتحانات، على أنه لا تهاون بشأن حضور المصححين، مشيرا إلى أن عدد المقدرين للدرجات للمرحلة الابتدائية 100 مصحح، لم يتخلف منهم أحد، مضيفا: «هناك التزام كامل بين الجميع، بالإضافة للإشراف العام على الغرف من موجهي العموم للمواد لمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة، من المنطقة العامة الأزهرية».

فتح باب التظلمات بعد ظهور النتائج

بدوره، أكد محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، أن أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية، تجرى بتدقيق شديد، ولا تهاون في نصف درجة من حق الطالب، وتجرى عمليات التصحيح تحت إشراف متخصص لكل المواد، لافتا إلى أنه بعد ظهور النتائج سيجري فتح باب التظلمات.